Жителя Надыма, врезавшего полицейскому в челюсть, ждет суд Фото: Татьяна Коркина

В Надыме завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 34-летнего мужчины, который обвиняется сразу по двум статьям: в применении насилия в отношении представителя власти и в краже, совершенной с банковского счета.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по ЯНАО, в октябре 2022 года в здание ОМВД России по Надымскому району привезли подозреваемого, чтобы составить на него административный протокол. Тот не хотел, чтобы его привлекли к ответственности за правонарушение, поэтому решил сбежать. Однако на его пути встал полицейский, которому подозреваемый врезал кулаком в лицо.

Через месяц обвиняемый нашел на улице банковскую карточку с функцией бесконтактной оплаты. Он оплатил ею товары, причинив материальный ущерб местной жительнице на сумму около 3 тысяч рублей.

Все доказательства против мужчины собраны, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.