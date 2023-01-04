В Салехарде восстанавливают школу-памятник архитектуры по эскизам прошлых лет

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде завершается капремонт памятника архитектуры – местной школы. Строители починили фасад здания, отремонтировали кровлю, утеплили стены и фундамент, восстановили двухстворчатые окна, которые по форме напоминают окна 50-х годов, однако между деревянными рамами установлены современные энергосберегающие стеклопакеты. Осталось дело за малым: провести внутреннюю отделку.

В общей сложности в здании 52 помещения: это просторные учебные классы. Пол в аудиториях – деревянный и покрыт специальной пастельной краской. В работе используют хвойные деревья с Урала, которые сохраняют тепло в помещении и устойчивы к перепадам температур и влажности.

По словам специалиста технического надзора Дирекции капитального строительства и инвестиций ЯНАО Алексея Киштанова, в школе 50 дверей, 71 окно и четыре выхода. Облик культурного объекта восстанавливается по эскизам прошлых лет.

- До середины 1950-х годов в нем учились дети офицеров, обслуживающих строительные работы железнодорожной магистрали 501-й стройки. После в здании находилось Салехардское национальное педагогическое училище, а в начале двухтысячных разместился Молодежный центр технологии занятости автономного округа, - рассказал Киштанов.

Сооружение признано объектом культурного наследия муниципального значения.