В Ноябрьске в ДТП на Магистральной пострадал водитель DAEWOO

Фото: ГИБДД ЯНАО

В Ноябрьске накануне, 3 января 2023, около 17.50 в районе дома 61 по ул. Магистральной произошло ДТП. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции ЯНАО, автомобиль «Шевроле» поворачивал налево, во двор, и врезался в автомобиль «Дэу». В результате аварии водитель DAEWOO госпитализирован.

Всего же за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, в которых травму получил один человек (водитель «Дэу»). С начала 2023 года на Ямале произошло 29 зарегистрированных ДТП.

БДИ!

В Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения о важности соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать безопасный скоростной режим и быть внимательнее на дорогах. Пешеходам нужно носить световозвращающие элементы в темное время суток.