Путин исполнил новогоднее желание 8-летней Агаты, впервые увидевшей северное сияние

Президент России Владимир Путин исполнил желание 8-летней Агаты Былковой. Вместе со своей семьей девочка прилетела встречать Новый год в Салехард, чтобы исполнить свою давнюю мечту – увидеть северное сияние и покататься на оленьих упряжках.

Первую мечту Агата осуществила ещё в аэропорту Салехарда, когда самолет только-только приземлился. Девочка увидела северное сияние из иллюминатора. Затем Агату ждала масса сюрпризов: пересечение Полярного круга, поездка в стойбище, катания на лошадях, мастер-класс по готовке в русской печи и посещение ледяного чума.

Заветное желание Агаты Владимир Путин исполнил в рамках Всероссийской акции «Елка желаний». Накануне он пообщался с семьей и поздравил Былковых с Новым годом. Девочка рассказала президенту, что больше всего из новогодней программы ей понравилось северное сияние.