На Ямале с успехом идет кампания по убою северных оленей для заготовки мяса Фото: Татьяна Коркина

На Ямале завершается кампания по убою оленей на мясо, которая уже в прошлом 2022 году проходила с сентября по декабрь в шести районах округа. В январе 2023 года убой продолжится на комплексах в Приуральском, Тазовском и Надымском районах, где планируют заготовить около 300 тонн оленины.

В убойном весе общий объем заготовки мяса северного оленя в 2022 году составил 2,3 тысячи тонн, что на 7% выше, чем в 2021 году. Рост объемов производства произошел из-за внедрения в 2020 году механизма поддержки отрасли, направленного на увеличение доходов оленеводов от сдачи оленей. Для всех хозяйств закупочная цена килограмма мяса категории «свободная реализация» – не менее 450 рублей, для мяса категории «промышленная переработка» - не менее 150 рублей за килограмм.

По словам заместителя директора департамента АПК ЯНАО Любови Охман, убойная кампания прошла успешно. Помогла и погода, и меры государственной поддержки.

- Уже третий год подряд мы наблюдаем существенное увеличение объемов заготовок от частного сектора. Если в 2019 году оленеводами-частниками было сдано 79 тонн, то в 2022 году – 600 тонн, - подчеркнула Любовь.

Всего в 2022 году на убой отдали более 58 тысяч голов оленей. Средний убойный вес одной туши – 40 килограммов. Отметим, что на убой сдают идентифицированных оленей, которые прошли обязательные ветеринарные профилактические процедуры.