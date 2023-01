На Ямале 4 января 2023 чуть-чуть потеплеет до -20 градусов Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 4 января 2023, ожидается облачность с прояснениями, небольшой местами умеренный снег, в отдельных районах метель. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -18…-23 C, при прояснении -28…-33 C, днем -15…-20 C, местами до -27 C.

Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.