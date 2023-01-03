На двух зимниках в ЯНАО введены ограничения движения из-за погоды

Фото: Дороги и транспорт Ямала

На двух зимниках в ЯНАО введены ограничения движения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, на зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги разрешено движение для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 30 тонн; а по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале можно перемещаться только на автомобилях повышенной проходимости общей массой до 10 тонн.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 1 января 2023 года от уплаты транспортного налога освободили предприятия, осуществляющие перевозку по муниципальным маршрутам автобусами, которые в качестве моторного топлива используют газ.