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НовостиОбщество3 января 2023 16:28

На двух зимниках в ЯНАО введены ограничения движения из-за погоды

Движение разрешено для автомобилей повышенной проходимости
Виктория Терина
Фото: Дороги и транспорт Ямала

Фото: Дороги и транспорт Ямала

На двух зимниках в ЯНАО введены ограничения движения в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, на зимнике Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги разрешено движение для автомобилей повышенной проходимости общей массой до 30 тонн; а по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале можно перемещаться только на автомобилях повышенной проходимости общей массой до 10 тонн.

Напомним, мы писали ранее о том, что с 1 января 2023 года от уплаты транспортного налога освободили предприятия, осуществляющие перевозку по муниципальным маршрутам автобусами, которые в качестве моторного топлива используют газ.