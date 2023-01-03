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НовостиЗдоровье3 января 2023 12:06

На Ямале 3 января 2023 года 23 человека заразились коронавирусом

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 3 января 2023 года
Виктория Терина
На Ямале 3 января 2023 года 23 человека заразились коронавирусом

На Ямале 3 января 2023 года 23 человека заразились коронавирусом

Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжают выявлять новые случаи коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки заболели еще 23 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 176.

К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона. Всего в регионе зафиксировано 285 активных случая. За сутки вылечились 19 человек, за весь период - 148 836 выздоровевших.

На сегодня в России зафиксировано 3080 случаев заболевания, всего - 21 807 431 случай COVID-19. За сутки в России зафиксировано 48 смертельных случаев, всего погибло уже 393 853 человека. Вылечились от вируса 5482 задень, всего выздоровевших - 21 223 056 человек.