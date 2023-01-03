На Ямале девять семей приобрели квартиры благодаря программе расселения из авариек

Фото: телеграм-канал "ЯМАЛ. Официально"

Девять ямальских семей приобрели квартиры благодаря программе расселения из авариек. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале правительства ЯНАО.

Эти жильцы воспользовались правом получения сертификата с повышенным коэффициентом для покупки недвижимости по договору долевого строительства. До момента новоселья, а оно состоится в первом квартале 2023 года, старое жильё останется за ямальцами.

Новая региональная программа стартовала в августе 2022 года в Салехарде, а в дальнейшем её запустят в Губкинском и Лабытнанги, а следом и по всему округу.

- Дополнительный механизм будет предоставлять социальную выплату жителям аварийных домов на приобретение (строительство) жилого помещения на первичном рынке. Сертификат с возможностью авансирования может использоваться для заключения договора участия в долевом строительстве. Мера позволит жителям не дожидаться расселения своих домов муниципальной властью, а самостоятельно найти вариант для приобретения нового жилья на первичном рынке у частных застройщиков - пояснили в пресс-службе правительства региона.