Сотрудники ГИБДД Ямала за три дня выявили 737 нарушений ПДД Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие дни с 31 декабря 2022 года по 2 января 2023 года сотрудники ГИБДД Ямала выявили 737 нарушений правил дорожного движения.

Так, по информации Госавтоинспекции Ямала, задержано 10 нетрезвых водителей, 21 водитель сели за руль, будучи ранее лишёнными водительских прав. Еще 10 водителей нарушили правила обгона и 50 водителей проехали регулируемый перекресток на красный сигнал светофора. Из общего числа нарушителей - 5 не уступили дорогу пешеходам, 10 - нарушили правила перевозки детей, а 72 водителя решили не использовать ремни безопасности.

Кроме водителей правила нарушили еще и 38 пешеходов.