На Ямале 3 января 2023 года столбик термометра опустится до -40 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 3 января 2023 года, на Ямале будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. По востоку преимущественно без осадков. В отдельных районах метель, гололед и изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -25 -30 градусов , при прояснении -35…-40, днем -19...-24, местами -29...-34.

В Салехарде ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Ветер до 8 м/с. Температура воздуха ночью -26... -27 градусов, днем -23...-25.

Подробный прогноз погоды можно посмотреть в инфографике МЧС.