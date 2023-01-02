В Губкинском ищут 51-летнего мужчину, который пропал за неделю до Нового года

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" ЯНАО

В Губкинском ищут мужчину, который пропал за неделю до Нового года. Волонтеры в ЯНАО опубликовали информацию о поиске Олега Коростелева, пропавшего 20 декабря.

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" ЯНАО подключился к поискам 51-летнего мужчины, который пропал в Губкинском. Мужчина ушел из дома 21 декабря и по настоящее время о его местонахождении ничего не известно.

Пропавший мужчина высокий - его рост 197 см, крепкого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые короткие. В день исчезновения он был одет в синий пуховик и синие джинсы. Любую информацию волонтеры просят сообщать по телефону 102 или на горячую линию отряда по номеру 8-800-700-54-52.