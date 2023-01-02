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НовостиОбщество2 января 2023 16:42

В Салехарде водителю мусоровоза пришлось лопатой грузить мусор

Дорогу мусоровозу преграждали автомобили жильцов
Виктория Терина
Фото: Администрация Салехарда

Фото: Администрация Салехарда

В Салехарде водителю мусоровоза пришлось работать вручную из-за парковки авто у баков. Такая проблема произошла по улице Броднева 28. Региональный оператор по обращению с ТКО несколько дней не мог вывезти мусор, так как дорогу мусоровозу преграждали автомобили жильцов.

- Путь к контейнерной площадке «заставлен» личным транспортом. Сегодня работник специальной автотехники пришлось вручную с помощью лопаты грузить мусор - сообщили в администрация Салехарда.

Региональный оператор по обращению с ТКО в ЯНАО просит ямальцев о содействии в вывозе мусора из дворов, а именно : призывает посмотреть, где стоит автомобиль и убрать, если он преграждает дорогу спецтехнике.