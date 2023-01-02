На Ямале 2 января 2023 года 21 человек заразился коронавирусом Фото: Татьяна Коркина

На Ямале продолжают выявлять новые случаи коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки заболел еще 21 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 134.

К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона. За сутки вылечились 12 человек, за весь период - 148 817 выздоровевших.

На сегодня в России зафиксировано 21 807 431 случай заражения коронавирусом COVID-19. К сожалению, на сегодня в России погибло уже 393 805 человек. Вылечились от вируса 21 217 574 человек.