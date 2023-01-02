Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика2 января 2023 16:18

С 1 января в ЯНАО владельцы экоавтобусов и грузовиков освобождены от уплаты транспортного налога

Для организаций, использующих газомоторную инфраструктуру, ввели льготу по налогу на имущество
Виктория Терина
Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

На Ямале владельцы экоавтобусов и грузовых автомобилей освобождены от уплаты налога. Такая информация появилась на официальной странице правительства ЯНАО в соцсети.

- С 1 января от уплаты транспортного налога освобождены: предприятия, использующие экоавтобусы для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам; владельцы грузовых автомобилей с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, для организаций, использующих газомоторную инфраструктуру, ввели льготу по налогу на имущество. Для того, чтобы получить льготу, владельцам экоавтобусов и грузовиков нужно иметь паспорт транспортного средства или выписку из электронного ПТС с информацией об установке газового двигателя или оборудования для использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.