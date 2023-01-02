С 1 января в ЯНАО владельцы экоавтобусов и грузовиков освобождены от уплаты транспортного налога

Фото: Официальная страница Ямало-Ненецкого автономного округа

На Ямале владельцы экоавтобусов и грузовых автомобилей освобождены от уплаты налога. Такая информация появилась на официальной странице правительства ЯНАО в соцсети.

- С 1 января от уплаты транспортного налога освобождены: предприятия, использующие экоавтобусы для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам; владельцы грузовых автомобилей с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, для организаций, использующих газомоторную инфраструктуру, ввели льготу по налогу на имущество. Для того, чтобы получить льготу, владельцам экоавтобусов и грузовиков нужно иметь паспорт транспортного средства или выписку из электронного ПТС с информацией об установке газового двигателя или оборудования для использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.