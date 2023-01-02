Полицейские из Нового Уренгоя помогли водителю починить грузовик, сломавшийся в мороз

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

На 684 километре автодороги Сургут – Салехард, автоинспекторы из Нового Уренгоя помогли водителю грузовика из Екатеринбурга, у которого сломался автомобиль.

Как рассказали в окружном ГИБДД, температура воздуха на улице приближалась к отметке -38 градусов и водителю предложили сначала отогреться в патрульном автомобиле, а после его увезли в автомагазин, где он приобрел необходимые для ремонта запчасти. Затем полицейские помогли водителю установить новые детали, и он смог продолжить поездку.

Фото: УГИБДД УМВД России по ЯНАО

- При сильном морозе автоинспекторы рекомендуют водителям воздержаться от загородных поездок. А в случае поломки на трассе необходимо выставить знак аварийной остановки и обратиться за помощью в единую диспетчерскую службу по телефону «112» - предупредили в Госавтоинспекции ЯНАО.