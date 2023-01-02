В одном из поселков ЯНАО за час до Нового года при пожаре погиб мужчина

Фото: ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО»

На Ямале за час до Нового года заживо сгорел мужчина. Точную причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза. Как рассказали в ГКУ «Противопожарная служба ЯНАО», трагедия произошла в поселке Уренгой 31-го декабря.

- В 22.49 на пульт связи пожарной части поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме размерами 6х6 м. по улице Энтузиастов. Пожарный караул прибыл к месту вызова через четыре минуты. По прибытию пожарного подразделения к месту вызова наблюдалось горение дома и сильное задымление. Огнеборцы немедленно приступили к тушению пожара. В ходе ликвидации возгорания, внутри дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни - рассказали в учреждении.

Пожар удалось потушить в 23.38. В результате повреждено 36 кв.м площади частного жилого дома. Тушением пожара занимались 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники Противопожарной службы ЯНАО.

Точная причина пожара выяснят специалисты.