На Ямале 2 января 2023 года ожидается сильный мороз Фото: Юлия Кучеренко

По данным синоптиков в Ямало-Ненецком автономном округе 2 января 2023 года ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой снег, гололед и изморозь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью -35…-40 градусов, при натекании облачности до -27, днем чуть-чуть потеплеет до -25…-30 градусов, местами сохранится сильный мороз до -38 градусов.

В Салехарде ночью ожидается облачная и очень холодная погода: столбик термометра опустится до -33. Днем будет пасмурно, ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха -27... -31.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.