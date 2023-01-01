В Новом Уренгое полицейский Дед Мороз и Снегурочка подарили 10-летнему Сереже интерактивную колонку

Фото: УМВД по ЯНАО

Десятилетний Сергей из Нового Уренгоя получил в подарок от полицейского Деда Мороза и Снегурочки интерактивную колонку. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, во время встречи сказочные волшебники пожелали мальчику крепкого здоровья, веселых новогодних каникул и хорошего настроения.

Отцом Сережи является начальник отдела иммиграционного контроля ОМВД России по Новому Уренгою. Сейчас полицейский находится в командировке в Херсонской области, где он оформляет и выдает паспорта России людям, живущем в новом принятом регионе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», полицейский Дед Мороз и Снегурочка из Салехарда поздравили детей. Гости посетили многодетные и малообеспеченные семьи.