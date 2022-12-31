«Я горжусь каждым из вас»: Дмитрий Артюхов поздравил ямальцев с наступающим Новым годом

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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил земляков с наступающим новым годом.

- Дорогие ямальцы, совсем скоро наступит 2023 год. От всего сердца желаю вам добрых перемен в жизни, сохранять силу духа настоящих северян и верить, что наше упорство, вера в себя и свои силы может сотворить настоящие чудеса, - обратился он к жителям.

Также глава региона отметил, что любые невзгоды всегда только закаляли и объединяли северян. А взаимопомощь - это то, чем всегда славились ямальцы, и сейчас добрые дела людей особенно важны.

- Я горжусь каждым из вас, кто на своем месте старается делать наш Ямал сильным. Всем здоровья, исполнения желаний, продолжайте мечтать и верить - добро обязательно победит и вернется вдвойне. С наступающим Новым годом! - сказал Дмитрий Артюхов.