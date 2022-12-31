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НовостиЗдоровье31 декабря 2022 9:40

Число заболевших коронавирусом на Ямале 31 декабря 2022 года увеличилось на 22 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека. С начала периода количество заболевших достигло 150 113.

При этом в больницы региона госпитализировано четыре человека, выздоровели 17 северян. К счастью, скончавшиеся от болезни за прошедшие сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 5 527 человек с COVID-19, госпитализирован - 831. Всего в стране зарегистрировано 21 798 509 случаев. Излечились от коронавируса 7 515 человек, скончались - 58.