Фото: администрация Салехарда

На улицах Салехарда появились новогодние баннеры с юными горожанами. Напоминаем, что данная инициатива принадлежит местным властям. В середине ноября они предложили горожанам поучаствовать в народом проекте и разместить на билбордах фото детей, таким образом создав большой семейный альбом.

В итоге 59 фотографий салехардской детворы разместили на конструкциях наружной рекламы.

- Все новогодние праздники улыбки салехардских детей будут создавать настроение, а заодно напоминать, что дети - наше будущее и нам есть ради кого жить, работать, развивать наш город, - отметили организаторы акции.

Кстати, концепция открытого «семейного городского альбома» найдет продолжение и в проектах 2023 года. Например, 23 февраля, 8 марта и прочее.