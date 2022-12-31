Фото: управление культуры Лабытнанги

Из-за сильных морозов в Лабытнанги отменили новогодние гуляния, которые должны были пройти в ночь с 31 декабря на 1 января на городских площадях. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

«Внимание! В связи с понижением температуры уличные мероприятия на площади В.Нака в 01:00 и на Мира в 00:45 отменяются!» - объявили в управлении.

Отметим, что праздничные гуляния назывались «Новогодняя ночь» и подразумевали встречу 2023 года у главной городской елки. Организаторы подготовили конкурс на лучший новогодний костюм, танцы и песни, встречу с Кроликом, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Кстати, согласно прогнозу синоптиков, в новогоднюю ночь в Лабытнанги будет -34.