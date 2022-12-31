Фото: администрация Салехарда

Автобусы Салехарда перевезли в уходящем году два миллиона пассажиров. Такую цифру сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Узнать число удалось благодаря системе подсчета пассажиропотока. Согласно данным, в сутки городской транспорт перевозит 9 тысяч человек, - прокомментировали власти.

Также в мэрии напомнили, что в 2022 году городской парк пополнили шесть экоавтобусов, адаптированных под условия Крайнего Севера - в них тепло и удобно. А за последние три года парк обновился аж на 80%.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что автобус, одетый в шапку Деда Мороза и украшенный огнями, проедет по улицам Салехарда. Он будет курсировать по разным маршрутам.