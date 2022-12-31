На трассе Сургут-Салехард иномарка врезалась в большегруз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 30 декабря на 452 километре трассы Сургут-Салехард.

- Около 23:50 водитель «Skoda», двигаясь из Муравленко в Губкинский, врезался в ехавший в попутном направлении автомобиль марки «УНБ». В результате столкновения виновник аварии получил травмы и был доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 17 ДТП, а с начала года - 4 917, в которых 35 человек погибли и 361 получил травму, в том числе 45 детей.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.