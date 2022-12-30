Фото: Дмитрий Жаромских, соцсети

Президент России Владимир Путин объявил благодарность директору надымской школы №6 Валерию Ткачу за заслуги в области образования и годы, посвященные профессии. Об этом сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Знаю Валерия Анатольевича не только как грамотного руководителя, но и опытного педагога – учителя начальных классов. Уважаемый Валерий Анатольевич, примите искренние поздравления с заслуженной наградой и наступающим Новым годом. Крепкого здоровья, успеха и профессионального роста! - сказал управленец.

Также Дмитрий Жаромских отметил, что Валерий Ткач стоял у истоков внедрения и развития коррекционной педагогики в Надымском районе и инициировал создание в школе зала истории военного костюма.

Кстати, школа №6 - единственное учреждение, где реализован кадетский модуль в рамках дополнительного образования.