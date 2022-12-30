Надымчанин купил в несуществующем магазине снегоход стоимостью более 600 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надыма обратился 54-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он хотел купить снегоход, но остался и без денег, и без транспорта.

- Установлено, что 12 ноября потерпевший нашел интернете объявление о продаже снегоходов. Перейдя по ссылке и выбрав подходящий транспорт, он созвонился якобы с менеджером магазина, номер которого был указан на сайте. Уточнив у лжепредставителя фирмы информацию о наличии интересующей его техники, мужчина согласился на заключение сделки, отправив копию своего паспорта и подписав договор поставки. После этого надымчанин отправился в банк и произвел оплату стоимости снегохода - 620 тысяч рублей и еще 22 тысячи - за доставку. Деньги ушли на указанные злоумышленниками реквизиты, - рассказали в ведомстве.

Не дождавшись товара в установленный срок, мужчина позвонил менеджеру, но тот, разумеется, не ответил. Поняв, что его обманули, надымчанин обратился в полицию.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется следствие.