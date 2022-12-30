Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье30 декабря 2022 8:46

Число заболевших коронавирусом на Ямале 30 декабря 2022 года увеличилось на 19 человек, 1 умер

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 30 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 091.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели 27 северян. К несчастью, вновь есть скончавшиеся от болезни - один ямалец, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 5 810 человек с COVID-19, госпитализировано - 956. Всего в стране зарегистрировано 21 792 982 случая. Излечились от коронавируса 7 695 человек, скончались - 50.