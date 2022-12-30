Число заболевших коронавирусом на Ямале 30 декабря 2022 года увеличилось на 19 человек, 1 умер

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 19 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 091.

При этом в больницы региона госпитализировано три человека, выздоровели 27 северян. К несчастью, вновь есть скончавшиеся от болезни - один ямалец, всего с начала пандемии умерли 1 055 жителей региона.

В России выявлено 5 810 человек с COVID-19, госпитализировано - 956. Всего в стране зарегистрировано 21 792 982 случая. Излечились от коронавируса 7 695 человек, скончались - 50.