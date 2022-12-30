В Ноябрьске новорожденных выписывают и роддомов в праздничных костюмах

Фото: администрация Ноябрьска

В преддверии Нового года роддома Ноябрьска решили провести необычную акцию, а заключается она в том, что всех новорожденных выписывают в праздничных костюмах. Но это еще не все - в руки родителям малыша передает Снегурочка. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, что данная идея принадлежит самим сотрудникам перинатального центра. Добавить новогоднюю атмосферу столь радостному событию работники предложили год назад, в итоге инициатива пришлась всем по душе и уже становится доброй традицией.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в 2022 году благодаря ЭКО в регионе родилось 80 малышей. Весь комплекс - от диагностики до родоразрешения - проводится бесплатно.