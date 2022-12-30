С 31 декабря тюменские энергетики переходят на усиленный режим работы

Фото: Вячеслав Шаркунов

«Россети Тюмень» с 31 декабря по 9 января переходят на усиленный режим работы. В праздники будет организовано круглосуточное дежурство 80 бригад в составе 169 специалистов и 81 единицы техники. Для реагирования на возможные нештатные ситуации в резерве находятся еще 184 аварийно-восстановительных бригады.

Для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в период новогодних праздников энергетики выполнили комплекс организационных мероприятий. Оперативный персонал переведен на усиленный режим работы, при необходимости будут задействованы 77 дизель-генераторных установок суммарной мощностью 11 МВт.

Отметим, что накануне праздников компания провела проверку противопожарного состояния энергообъектов и рабочей готовности всех средств связи и систем диспетчерского технологического управления. Для своевременного информирования и незамедлительного принятия мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и противоправных действий организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру Единого контакт-центра 8-800-220-0-220 или через портал светлаястрана.рф.