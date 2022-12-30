В Лабытнанги ветклиника для животных переехала в центр города

Фото: администрация Лабытнанги

Лабытнангский отдел ветеринарии покинул прежнее место и переехал в центр города. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Теперь прием домашних животных ведется по адресу; ул. Гагарина, д. 36. В новом и уютном помещении всем будет просторно и комфортно - есть процедурный кабинет, операционный, приемная и административный блок.

Медицинскую помощь хвостатым оказывают четыре специалиста. В планах ветеринаров - приобрести новое оборудование и расширить спектр услуг.

До новогодних праздников прием будет проходить с 08:30 до 18:00, обед - с 12:30 до 14:00. А 31 декабря, 4 и 6 января обратиться к специалисту можно будет с 10:00 до 14:00.

А после каникул помощь животным начнут оказывать и в выходные дни.