На трассе Сургут - Салехард пострадал пассажир легковушки

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 29 декабря на 384 километре трассы Сургут - Салехард.

- Около 18:40 водитель «Isuzu» не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине грузовик «Hino». В результате случившегося пассажир «Isuzu» госпитализирован в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 21 ДТП, а с начала года - 4 899, в которых 34 человека погибли и 359 получили травмы, в том числе 43 ребенка.

Госавтоинспекция призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.