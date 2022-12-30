На Ямале 30 декабря 2022 года похолодает до -40 градусов

Погода на Ямале 30 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 30 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидаются изморозь, гололед и туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -35…-40 градусов, при натекании облачности до -30, днем -21…-26 градусов, местами до -35.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -33 градуса, днем -26. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: