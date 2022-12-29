В Салехарде рецидивист задушил собутыльницу и поджег ее квартиру, чтобы скрыть преступление

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В Салехарде осудят 25-летнего местного жителя, который убил свою знакомую, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть преступление. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчина обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Все началось с того, что ранним утром 30 апреля 2022 загорелась квартира, расположенная в одном из домов по улице Зои Космодемьянской. При тушении спасатели обнаружили тело 26-летней хозяйки жилища. Проведенная судебно-медицинская экспертиза позволила установить истинную причину ее смерти - удушение.

- Накануне возгорания погибшая распивала со своим гостем - салехардцем, недавно освободившимся из мест лишения свободы, спиртные напитки. В какой-то момент между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина задушил потерпевшую, а затем совершил поджог, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе предварительного расследования обвиняемому провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он признан вменяемым и подлежащим уголовной ответственности.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.