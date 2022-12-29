В перинатальный центр Салехарда поступило новое оборудование для рожениц

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В перинатальный центр Салехарда поступило новое высокотехнологичное оборудование: электрохирургический генератор и кардиотокографический аппарат. Данная техника используется во время родов, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

С помощью электролигирующего генератора медики будут проводить кесарево сечение. Сам аппарат - многофункциональный, имеет несколько режимов, что позволяет подобрать правильный подход в каждом конкретном случае.

Кардиотокографический аппарат предназначен для улучшения качества ведения родов, а также контроля состояния плода в процессе появления на свет.

Отметим, что в среднем за год в перинатальном центре Салехарда рождаются около 1,5 тысяч младенцев, из них около 400 - путем кесарева.

Оборудование закуплено за счет средств окружного бюджета и решает задачи нацпроекта «Демография».