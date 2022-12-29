Нефтяники создали аудиобиблиотеку со сказками народов Крайнего Севера

Фото: Сергей Решетов

Компания «Газпром нефть» выпустила первую цифровую библиотеку «Сказки Крайнего Севера» с редкими сказками коренных народов – хантов, манси и ненцев. Она доступна на платформах «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте».

В течение двух часов дети и взрослые могут прослушать двенадцать волшебных новелл, поучительных рассказов и мистических преданий. Некоторые из них были записаны со слов коренных жителей Крайнего Севера еще в 30-е годы прошлого века и сохранились лишь в печатных изданиях.

Однако это далеко не все. Ежегодно цифровая библиотека будет пополняться новыми фольклорными произведениями.

Создание аудиобиблиотеки приурочено к Году культурного наследия народов России. Проект призван сохранить уникальные традиции и опыт коренных жителей регионов Сибири и Арктики.

Добавим, что все материалы подготовлены и оцифрованы нефтяниками в рамках программы социальных инвестиций «Родные города».