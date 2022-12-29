С 1 января в Ноябрьске откроется новая молочная кухня

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске откроется новая молочная кухня. Как сообщили в городской администрации, она распахнет свои двери уже 1 января, а готовить полезную и экологически чистую продукцию для маленьких горожан буду технологи из сельхозкомплекса «Ноябрьский». Для производства закуплено новое отечественное оборудование.

- Наринэ, биолакт, ацидолакт, кефир, творог и стерилизованное молоко - все это можно получать по рецептам или купить. Мощность молочной кухни составляет около четырех тысяч единиц готового продукта, - подчеркнули в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

В цехе полный цикл - от стерилизации бутылочек - до готового, упакованного товара. Раньше срок хранения продукции составлял 24 часа, но благодаря современному оборудованию и технологии изготовления его увеличили до трех суток.

Расположена молочная кухня по ул. Космонавтов, 22Б. Здание обустроено пандусом для колясок, а внутри есть зона отдыха и детский уголок.

ВНИМАНИЕ! Кухня будет выдавать продукцию с 13:00 до 19:00 без выходных.