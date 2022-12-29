Число заболевших коронавирусом на Ямале 29 декабря 2022 года увеличилось на 25 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 25 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 072.

При этом в больницы региона не госпитализировано ни одного человека, выздоровели 19 северян. К счастью, скончавшийся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 054 ямальца.

В России выявлено 6 146 человек с COVID-19, госпитализировано - 1 065. Всего в стране зарегистрировано 21 787 172 случая. Излечились от коронавируса 7 815 человек, скончались - 56.