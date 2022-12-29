Энергетики вручили новогодние подарки 316 юным жителям Югры

Фото: Александр Лымарь

Энергетики в рамках новогодних благотворительных проектов поздравили с наступающими праздниками 316 юных жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Волонтерами выступили порядка 60 работников компании.

Няганские специалисты по доброй традиции стали участниками всероссийского благотворительного марафона «Елка желаний». Работники нефтеюганского филиала «Россети Тюмень» поддержали проект «Письмо Деду Морозу» и исполнили желания маленьких нефтеюганцев с ограниченными возможностями здоровья. В Сургуте энергетики поздравили подопечных благотворительных фондов «Благо Дарю» и «Рука помощи», «Сургутского реабилитационного центра», Центра социальной помощи населению «Югра-Возрождение», юных прихожан Храма в честь великомученика Георгия Победоносца.

Доставку подарков, среди которых – велосипеды, смарт-часы, «умные» колонки, настольные головоломки, игрушки, конструкторы и сладкие наборы – организовали члены Совета молодых специалистов «Россети Тюмень». Отметим, что в прошлом году энергетики приняли участие более чем в 30 всероссийских, региональных и муниципальных проектах, в рамках которых оказали помощь порядка 700 детям в Тюменском макрорегионе.