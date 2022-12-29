АО «Транснефть – Сибирь» в 2022 году выполнило диагностику 4,2 тыс. км трубопроводов

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО «Транснефть – Сибирь» в 2022 году провело внутритрубную диагностику 66 участков линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода общей протяженностью 4,2 тыс. км. Цель – контроль технического состояния трубопроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами, в том числе ультразвуковыми, магнитными и комбинированныи дефектоскопами. Они являются уникальной разработкой конструкторов ПАО «Транснефть».

Кроме того, с начала года специалистами проведена оценка технического состояния 26 участков линейной части МН общей протяженностью 1,8 тыс. км.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Выполнено обследование 436 переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровода через водные преграды общей протяженностью 1086 км. Контроль технического состояния осуществлен с привлечением АО «Транснефть – Подводсервис» в соответствии с утвержденной ПАО «Транснефть» программой.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено техническое диагностирование 27 вертикальных стальных резервуаров, в том числе полное – 5 резервуаров, частичное – 22 резервуаров. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь».