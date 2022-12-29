Трасса Салехард - Надым обеспечена сотовой связью более чем на 70%

Фото: пресс-служба губернатора

Трассу Салехард - Надым обеспечили сотовой связью более чем на 70%. Как сообщили в пресс-службе губернатора, недавно специалисты «Ростелеком» установили там два новых телекоммуникационных комплекса, которые обеспечили сигналом связи еще 90 километров дороги.

Первую базовую станцию разместили в 107 километрах от столицы региона, а вторую - в 160 километрах.

На данный момент общее покрытие дороги сотовой связью стандарта 2G составляет 246 километров, а длинна всей трассы - 344 километра.

- Дорога Салехард - Надым открыта на Ямале с 2020 года. Это очень важная магистраль, необходимая для связи ведущих городов региона. Она обеспечивает непрерывное транспортное сообщение. Поэтому просто необходимо, чтобы каждый человек на трассе всегда был на связи. В первую очередь это безопасность, а также мобильное взаимодействие всех участников дорожного движения с экстренными службами, - сказал директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО Константин Оболтин.

В следующем году работа в данном направлении продолжится. Планируется, что к 2024 году сотовая связь в стандарте 2G будет доступна не менее чем на 98% автодороги и не менее чем на 60% в стандарте LTE.