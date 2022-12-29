Главврач скорой помощи Ноябрьска Виктор Гордиенко уходит на пенсию

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Главный врач Ноябрьской станции скорой медицинской помощи Виктор Гордиенко покидает свой пост и уходит на пенсию. Об этом рассказала председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова.

«Последний рабочий день на посту главного врача станции скорой помощи. Виктор Гордиенко завершает трудовую деятельность в Ноябрьске и уезжает из города», - написала чиновница 28 декабря на свое странице в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Константинович отработал в скорой помощи 25 лет лет, из них 6 - на руководящей должности. И каждый день он без устали приходил на помощь людям, забывая о самом себе.

«Со службой «03» у вас все было серьёзно и по большой любви. Вы, как в песне Высоцкого, - всегда на мирной передовой. Там, где беда, опасность и риск, где нужна неотложная помощь», - добавила Надежда Гудкова.

Отметим, что Виктор Гордиенко продолжит работу в качестве депутата Заксобрания, а также свою деятельность по обучению коллективов и населения правилам оказания доврачебной помощи.