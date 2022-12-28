На Ямале в новогоднюю ночь ожидается -35 градусов Фото: Вера Зенина

На Ямале в новогоднюю ночь ожидается морозная погода. Согласно данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 31 декабря максимальная температура составит -28 градусов, а ближе к вечеру столбики термометров покажут -34 градуса.

Но и в первых числах января мороз не подумает отступать. Средняя дневная температура -29 градусов, а ночью и то холоднее -35 градусов.

А вот сильных осадков и ветра не предвидится. Пока что вероятность возникновения снегопада чуть больше нуля, а самый сильный ветер, скорость которого составить 6 м/с, ожидается только 3 января.

Так что, если одеться потеплее, то можно выйти на небольшую прогулку. Хотя, как известно, ямальцам не привыкать к морозам.