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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 1:00

На Ямале 29 декабря 2022 года похолодает до -35 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 29 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 29 декабря

Погода на Ямале на 29 декабря

Фото: Вера Зенина

В четверг, 29 декабря, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь и гололед. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северный 3-8 м/с. Температура ночью -23…-28 градусов, при прояснении до -35, днем -20…-25 градусов, местами до -31.

В Салехарде: облачно и небольшой снег. Температура ночью -26 градусов, днем -28. Ветер 3-4 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО