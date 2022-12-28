Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Салехарде приступили к декорированию фасада и внутренних помещений школы 501-й стройки. Об этом сообщили в регионально департаменте строительства и жилищной политики.

Здание школы уже украшают 14 новых и 16 старых отреставрированных пилястр. Заменены 32 наличника, а 20 оставшихся, с середины прошлого века, обновлены.

На одной из лестниц устанавливают 46 новых балясин, на другой - столько же прежних. Их удалось восстановить - они сохранили свою форму и структуру. А вот перила также пришлось заменить.

Для восстановления деревянной резьбы, несущих элементов ступеней лестниц, балясин и перил используют материал как бывший в употреблении, который сохранил свою форму, так и свежую древесину.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

- В реставрации школы используется древесина хвойных пород, привезенных на Ямал из Пермского края. Как известно, это прочный и экологичный природный материал. Хвойная древесина используется для изготовления деревянных конструкций и строительных деталей, она содержит смолы, поэтому лучше сопротивляется увлажнению и загниванию. А сосна, например, хорошо пропитывается антисептиками, - говорит специалист технического надзора Дирекции капитального строительства и инвестиций Алексей Киштанов.

Напоминаем, что одна из ключевых задач в процессе реставрации - сохранить деревянный декор.