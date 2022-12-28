Бурильщик упал с семиметровой высоты на месторождении в Тазовском районе

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В Тазовском районе на одном из месторождений произошло серьезное ЧП: мужчина упал с высоты 7 метров и получил серьезные травмы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 25 декабря около 19:00 бурильщик коммерческой организации, выполняя работу, упал с приемного мостка буровой установки высотой 7 метров, получив телесные повреждения, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим районные следователи организовали доследственную проверку. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельств и причины произошедшего. Также будет дана оценка действиям лица, ответственного за соблюдение правил безопасности и правил охраны труда при производстве.

Что касается пострадавшего мужчины, то сейчас он проходит лечение в больнице.