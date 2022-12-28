Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость28 декабря 2022 10:01

Здание отделения ангиографии салехардской больницы получило заключение о соответствии

Его выдал Госстройнадзор
Марина Прохорова
Фото: телеграм-канал «Строим Ямал»

Фото: телеграм-канал «Строим Ямал»

В Салехарде завершилось строительство отделения ангиографии, где горожане смогут проводить исследования сосудистой системы современным и контрастным методом. Об этом сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

«Отделение для ангиографии построено. Объект получил заключение о соответствии от Госстройнадзора. А это значит - он безопасный, построен по всем стандартам и будет введен в эксплуатацию», - говорится в сообщении, опубликованном в официальном тлеграм-канале ведомства.

Фото: телеграм-канал «Строим Ямал»

Фото: телеграм-канал «Строим Ямал»

Также в департаменте сообщили, что следующий такой объект появится в Ноябрьске.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писала о том, что до конца 2023 года в Салехарде капитально отремонтируют детскую поликлинику.