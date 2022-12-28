Многодетные семьи из Губкинского получили земельные участки под ИЖС

Фото: администрация Губкинского

В преддверии Нового года три многодетные семьи из Пурпе получили земельные участки под ИЖС. Об этом рассказали в администрации муниципалитета.

- Для трех многодетных семей, проживающих в Пурпе, решился долгожданный вопрос о предоставлении им бесплатно и в собственность земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Некоторые из них стояли в очереди с 2011 года, - прокомментировали в мэрии.

Все предоставленные участки расположены в районе микрорайона Строитель. Теперь семьи смогут улучшить свои жилищные условия, построив там новые дома.

На данный момент очередь среди многодетных семей, имеющих право на первоочередное предоставление земельных участков (нуждающихся в улучшении жилищных условий), полностью исчерпана.

В 2023 году предоставление земельных участков будет продолжено. Консультацию по данному вопросу можно получить в городском департаменте имущества, расположенного по адресу: мкр. 2, д. 45, каб. 212, а также по телефону: 8 (34936) 3-20-58.