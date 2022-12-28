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НовостиЗдоровье28 декабря 2022 8:48

Число заболевших коронавирусом на Ямале 28 декабря 2022 года увеличилось на 15 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 28 декабря 2022 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе на Ямале

Последние новости о коронавирусе на Ямале

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 15 человек. С начала периода количество заболевших достигло 150 047.

При этом в больницы региона госпитализировано семь человек, выздоровели 35 северян. К счастью, скончавшийся от болезни за последние сутки нет, всего с начала пандемии умерли 1 054 ямальца.

В России выявлено 6 202 человека с COVID-19, госпитализировано - 1 113. Всего в стране зарегистрировано 21 781 026 случаев. Излечились от коронавируса 8 110 человек, скончались - 56.