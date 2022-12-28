Прикинувшись сотрудниками банка и ФСБ, мошенники развели ноябрянина почти на 380 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился 47-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его оформлен кредит и сделал все, что сказали аферисты, якобы для его аннуляции.

- Потерпевший пояснил, что ему поступил звонок от неизвестных, которые, представившись сотрудниками ФСБ и банка, сообщили, что на его имя оформлен кредите. Чтобы закрыть его и не допустить списание денег, мужчине предложили самостоятельно оформить заем, обналичить его и перевести на указанный счет. Выполняя указания звонивших, заявитель лишился 377 тысяч рублей, - пояснили в ведомстве.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что мошенники развели ноябрянку на 90 тысяч рублей, сказав, что ее карта заблокирована.